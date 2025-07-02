أكد وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك، إلغاء تأشيرة دخول المغني الأمريكي كاني ويست لأستراليا، بعدما أصدر أغنية «هاي هتلر» كونها تروج للنازية على حد وصفه.

وقال بيرك لهيئة البث الأسترالية «يزور ويست أستراليا منذ فترة طويلة فهو لديه أسرة هنا ولقد أدلى بالكثير من التعليقات المسيئة التي أعاد مسؤولو مكتبي النظر فيها بعد صدور الأغنية المذكورة ماجعل تأشيرة دخوله إلى أستراليا غير صالحة».

وأضاف لم تؤثر التعليقات المزعجة السابقة الصادرة عن ويست على وضع تأشيرته، فإن المسؤولين «بحثوا في الأمر مرة أخرى» بعد إصدار الأغنية.