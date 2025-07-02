أكدت الفنانة المصرية عايدة الأيوبي، بأن عودتها للغناء بعد سنوات من ارتداء الحجاب لم يكن مخططاً لها، بل جاءت نتيجة شوقها للتواصل مع الجمهور، وشعورها بأن لديها ما تود أن تعبر عنه.

وقالت في تصريحات صحفية «الحجاب لم يكن في يوم من الأيام عائقاً لي أمام فني، بل كان امتداداً لقناعاتي الشخصية، مشيرة إلى اختيارها الفن الروحي والوجداني لنفسها، سواء في الأغاني الدنيوية أو في الأناشيد والتواشيح التي قدمتها في حفلات خاصة خلال شهر رمضان».

كما كشفت عن عمل جديد بعنوان «بحلم»، من كلماتها وألحانها، تعاملت فيه مع الموزّع شادي مؤنس والمُهندس رفيق عدلي، مؤكدة أن الأغنية خرجت من تجربة شعورية عميقة، حملت فيها ما لم تستطع قوله بالكلام، كما تستعد الأيوبي لطرح فيلمها الجديد «5 جولات» ويشاركها البطولة ماجد المصري ونور النبوي وبسنت شوقي وآدم الشرقاوي وتأليف محمد عبدالمعطي وإخراج مازن أشرف، ويتحدث عن رياضة MMA، ورحلة تحديات شاب، كما يحكي أيضاً عن مغني الراب وتفاصيل «الراب باتلز» والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

وأشارت الأيوبي إلى أن الفن بالنسبة لها «موقف إنساني»، لا وظيفة، ولا وسيلة للتجميل، معتبرة بأن كل لحظة غناء فرصة لاكتشاف ذاتها من جديد، فهي تعيش الفن كرحلة وكل إحساس وعودة لها كأنها تولد من جديد.

وذكرت بأنها لم تكن مهتمة بالظهور الإعلامي المتكرر بل فضّلت دائماً أن تخرج للجمهور فقط حين يكون لديها ما يستحق أن يُقال أو يُغنى.

وعن الأعمال التي تقدمها أكدت بأن الاختيار يخضع دائماً لمعايير وجدانية، وليس لحسابات السوق أو الانتشار.

وأضافت أحد أكبر التحديات التي واجهتني في بداياتي كان اعتراض بعض الجهات على كلمات «على بالي»، بزعم أنها «لا تليق بالذوق العام»، مشيرة إلى أن هذا الموقف كان صادماً بالنسبة لها، لكنه زادها تمسكاً بنصها وإيمانها بأن الفن لا يُقاس بالقوالب التقليدية.

واستطردت في الحديث عن أغنية «على بالي» قائلة إنها لم تكن مجرد بداية لمسيرتها الفنية، بل كانت بمثابة لحظة خاصة من لحظات البوح الإنساني، كتبتها وهي في حالة من الغربة والحنين، دون أن تتوقع أن تتحول إلى عمل سيعيش في وجدان الناس لسنوات طويلة.

وأوضحت أن الأغنية «خرجت منها بشكل تلقائي أثناء دراستها في الجامعة الألمانية بالقاهرة، وأن كلماتها كانت انعكاساً لمشاعر عميقة تجاه شقيقها الذي كان قد غادر إلى ألمانيا»، ما ولّد في داخلها إحساساً بالفقد والفراغ.