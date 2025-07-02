تعرض صالات السينما في السعودية غداً (الخميس) الفيلم السعودي «الزرفة: الهروب من جحيم هنهونيا»، وذلك بعدما رفع الستار عن العرض الافتتاحي للفيلم في الرياض بحضور نخبة من نجوم العمل، وعدد من الإعلاميين، والمبدعين، والشخصيات الاجتماعية.

وأعرب الفنان والمنتج إبراهيم الخير الله، الذي شارك في الفيلم تأليفاً وتمثيلاً وإنتاجاً، عن سعادته بإصرار النجم العالمي روبرت نبر على الحضور من الولايات المتحدة خصيصاً للمشاركة في العرض الأول، مشيراً إلى انضمامه إلى فريق العمل في عرض جدة الأربعاء القادم، مبدياً افتخاره بالتجربة، والعمل مع المخرج عبد الله ماجد، الذي قدم أول تجربة إخراجية طويلة له في عمل مضحك قريب من الجمهور، مشيراً إلى أن الفيلم يعد عائلياً بامتياز، في حين يأمل صنّاع العمل أن تستمتع العائلات السعودية بالفيلم.

وتدور قصة الفيلم حول ثلاثة شبّان تنشأ علاقة بينهم عبر ألعاب الفيديو، ثم يعملون سوياً في مطعم تابع لمجموعة «الهنهوني القابضة»، وتنقلب حياتهم حين يُطلب منهم سرقة قطعة فنية نادرة من متحف يملكه رجل الأعمال «عبد اللطيف الهنهوني»، ليجدوا أنفسهم داخل سجن الجفرة، ويبدأون تنفيذ خطة للهروب في إطار كوميدي مليء بالمغامرات.

ويمثل الفيلم ثاني تعاون سينمائي بين شركتي «أفلام الشميسي» و«تلفاز 11»، بعد النجاح اللافت لفيلم «سطّار»، الذي حطم أرقام الإيرادات في تاريخ السينما السعودية، ويأتي «الزرفة» بدعم من صندوق Big Time Fund، في إنتاج مشترك يعكس نضج الصناعة السينمائية المحلية.

وفوجئ الجمهور بظهور الممثل الأمريكي الشهير روبرت نبر، نجم مسلسل «Prison Break»، والذي سجل أول مشاركة له في السينما السعودية والعربية من خلال «الزرفة»، وقد تفاعل الجمهور بشكل كبير مع ظهوره في البرومو الدعائي، كما عبّر نبر في رسائل مصورة عن سعادته بالمشاركة، مؤكداً حماسه للتجربة الجديدة، وحضوره الشخصي لفعاليات الرياض وجدة.