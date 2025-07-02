أعلن الفنان المصري حمو بيكا، حذف جميع الأغاني التي جمعت بينه وبين المطرب الراحل أحمد عامر.

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، «تم حذف جميع أغاني أخويا أحمد عامر من على قناتي، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، نتمنى من كل أصحاب شركات الإنتاج، وكل واحد عمل ديو مع أحمد، يمسح جميع الأغاني بتاعته، ربنا يرحمنا برحمته الواسعة ويغفر لنا جميعاً».

وفي تعليق لبيكا على أحد متابعيه الذين طالبوه بترك مجال الغناء بعد وفاة أحمد عامر، قال «في أقرب فرصة إن شاء الله ح أعتزل»، ما اعتبره البعض تلميحاً جدياً برغبته في إنهاء مسيرته الغنائية.

ويأتي موقف بيكا بعد الإعلان عن وفاة أحمد عامر في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأربعاء)، إثر إصابته بأزمة قلبية، ما أثار حالة من الحزن الكبير داخل الأوساط الفنية وبين جمهور الأغنية الشعبية.

وتحوّلت حسابات الفنانين ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصات للدعاء ونعْي الفقيد بكلمات مؤثّرة.

و كان أحمد عامر يتمتع بجماهيرية ملحوظة في الوسط الشعبي، وأثار رحيله المفاجئ حالة من الصدمة بين زملائه ومحبيه، الذين نعوه بكلمات حزينة ورسائل مودّعة، طالبين له الرحمة والمغفرة.

ويُنتظر أن يواصل عدد من الفنانين ومنتجي المحتوى حذف أعمالهم المشتركة مع الراحل، استجابةً لطلب حمو بيكا، الذي دعا إلى احترام ذكرى الفنان الراحل بمسح أعماله الفنية من القنوات والمنصات المختلفة.