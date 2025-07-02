كشف الفنان المصري محمد حماقي، تحضيره لأغنيتين خليجية ومغربية.

وأوضح لـ«عكاظ» بأنه يحضر لألبوم غنائي جديد ومختلف يحمل طابعا مميزا في نوعية الموسيقى والألحان، ويتضمن أفكارا جديدة عما قدمها من قبل، مشيراً إلى مواصلته تسجيل الألبوم الذي سيطرح قريباً، مؤكداً تحضيره أغنيتين جديدتين باللهجتين الخليجية والمغربية فكرتها وكلماتها وألحانها مختلفة.

وقال «حماقي»: «أعكف حالياً على تعلم اللهجة المغربية لأتقنها وأقدمها بشكل سلسل ومميز».

وعن نجاح حفلته في مهرجان موازين- إيقاعات العالم، أكد حماقي بأن استقبال الجمهور المغربي دائماً مختلف ورائع، كما أن تفاعلهم وطاقتهم تساعد أي فنان في تقديم أفضل ما لديه، معلقاً: «الواحد لازم يموت نفسه على المسرح عشان يسعده لما يكون التفاعل من الجمهور رائع».

وأعرب حماقي عن سعادته بعلاقته بالجمهور السعودي واصفاً العلاقه معهم بالخاصة بالنسبة له، لافتًا إلى أن أول حفلة قدمها في المملكة شعر خلالها بأنه وسط أسرته وبلده الثاني، والجمهور حافظ كل أغانيه وهذا أكثر ما أسعده ويحفزه كفنان لتقديم كل ما هو جديد.

وتمنى حماقي دوام النجاح والتألق للفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب في مشوارها الفني وأن تكون في أفضل حال.