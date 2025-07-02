رحل عن عالمنا، فجر اليوم الأربعاء، المطرب الشعبي المصري أحمد عامر، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نقل على أثرها إلى المستشفى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ومن المقرر تشييع جثمانه في مسقط رأسه بمحافظة الغربية.

قبل وفاته بساعات، نشر الراحل أحمد عامر رسالة اعتذار لجمهوره عبر حسابه الرسمي على منصة «فيسبوك»، وقال فيه: «بنعتذر عن العمل لظروف صحية لحد ما النجم يقوم بالسلامة.. دعواتكم بالشفاء العاجل».

ولاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من جمهوره، إذ تمنى له البعض الشفاء سريعًا، لكن ما هي إلا ساعتان حتى تحولت التعليقات إلى عبارات نعي ودعاء بالرحمة والمغفرة له.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن الشعبي من بينهم محمود الليثي ومغني المهرجانات حمو بيكا على الحضور إلى منزل الراحل في محافظة الغربية، لمساندة أسرته والمشاركة في تشييع جثمانه.

بينما نعى عدد كبير من مطربي الفن الشعبي أحمد عامر بكلمات مؤثرة عبر حساباتهم الشخصية المختلفة، إذ كتب سعد الصغير قائلاً: «أخي المحترم أحمد عامر في ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جنانك، اللهم آمين يا رب العالمين ربنا يرحمك، ستكون في مكان أفضل، كنت لا تزال في عز شبابك، وربنا أكيد يحبك وله حكمة، اللهم آمين، في الجنة يا حبيبي».

كما كتب المطرب طارق الشيخ: «والله العظيم وجعت قلبي عليك يا أحمد، إنا لله وإنا إليه راجعون، أخي وحبيبي أحمد عامر في ذمة الله، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

بينما نعى حسن شاكوش، أحمد عامر، وقال عبر حسابه بمنصة «فيسبوك»: «أخي أحمد عامر في ذمة الله، سأفتقدك كثيرًا، إنا لله وإنا إليه راجعون، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

من هو المطرب أحمد عامر؟



أحمد عامر هو مطرب شعبي اشتهر بتقديم أغاني المهرجانات، وقدم عددًا من الأغاني التي حققت نجاحًا وشعبية خلال مشواره الفني، منها: «قوليلي يا مرايا، ومبقتش مستغرب، والكل غاب، وصحبة بمليون وش»، إلى جانب عدد من الأعمال الأخرى التي حصدت نسب مشاهدة مرتفعة على المنصات الرقمية.