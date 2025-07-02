خرجت الفنانة المصرية أنغام؛ للرد على الشائعات حول اتهامها بأنها سبب الحملة التي شُنّت على الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد حفلها في «مهرجان موازين». وأعربت عن استيائها من الزج باسمها في تلك الأزمة.

ونفت أنغام بشكل قاطع أي علاقة لها بحملة الهجوم على شيرين عبدالوهاب بعد حفل «موازين»، مشيرة إلى أن هناك صفحات عدة على السوشيال ميديا اتهمتها بالوقوف وراء حملة الهجوم على شيرين، لتتلقى رسائل شتائم عنيفة.

وأكدت أنغام في مداخلة متلفزة، أن الأمر أصبح غير محتمل، معلقة: «لو شيرين على المسرح وبتتهاجم.. أنا مالي وإيه علاقتي بالمشكلة اللي حصلت في الحفلة ؟ ضمائركم راحت فين؟!».

وانفعلت أنغام من الغضب خلال حديثها، وقالت: «الظلم المرة دي غير محتمل، لا قادرة أتكلم ولا قادرة أسكت، لكن الأمر وصل لدرجة التجريح والشتائم والتلميحات اللي مش مقبولة من ناس المفروض مسؤولين وزملاء، البعض بيقول إحنا عارفين مين ورا الحملة، والفانز بتوع المطربة المنافسة بيتكلموا وكأنهم عارفين حاجة، وفي صفحات كتبت اسمي بشكل مباشر».

وأوضحت أنغام أنها تحملت اتهامات وتلميحات منذ أربع سنوات حول قضايا تخص الفنانة شيرين، وقالت: «أنا تحملت أربع سنين من التلميحات حتى منها شخصيًا، ومع ذلك ماردتش ولا مرة، كنت بزعل بيني وبين نفسي وكنت بعذرها كتير، لكن نوصل لمرحلة توجيه الناس ضدي؟! تطلعوني كأني بتآمر وأقود حملات ضد زميلة؟! ده ظلم وحرام وعيب».

وأبدت أنغام استياءها الشديد من المقارنات بينها وبين شيرين عبدالوهاب، مضيفة: «كفاية مقارنات عقيمة ومؤذية هي اسمها شيرين وأنا اسمي أنغام، ليها جمهورها وليا جمهوري، عيب الضغينة اللي بتزرعوها بيني وبين شيرين، وأنا لا أتهمها شخصيًا، لكن في ناس حواليها بيقولوا كده وبيوجهوا الناس لكده».

وأوضحت: «رفعت قضية على شاب قاللي (مش هترحمي شيرين يا أنغام؟) وكسبت القضية واتسجن وأي حد هيتجرأ تاني ويزج باسمي مش هسكت.. حرام تطلّعوني شيطانة وبشنّ حملات على زميلة، وأنا مش بتهم شيرين إن هي السبب لكن الناس بيقنعوها بده، كفاية حقد وسيبوني في حالي، وملكوش دعوى بنواياي أنا بتهاجم زيي زي شيرين».

ودخلت أنغام في حالة انهيار وبكاء على الهواء، وبكت خلال المداخلة قائلة: «كفاية ظلم، كفاية كره، كفاية حقد أنا تعبت سيبوني في حالي محدش ليه دعوة بنيتي، ربنا اللي هيحاسبني كفاية توجيه حملات ضدي».

وكانت شيرين عبدالوهاب تعرضت في وقت سابق لانتقادات كبيرة من الجمهور في أنحاء الوطن العربي بعد غنائها بـ «بلاي باك» في مهرجان موازين- إيقاعات العالم، ما استفز الجمهور المغربي بشكل كبير.