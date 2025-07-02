كشفت الفنانة المغربية العراقية شذى حسون، تفاصيل ألبومها الغنائي المرتقب الذي يضم عددًا من الأغاني الخليجية، بجانب الحديث عن جديد حفلاتها في السعودية ومفاجآت تعاونها مع المطرب والمنتج المغربي نادر خياط الشهير بـ «ريد وان».

وأوضحت «شذى حسون» خلال لقائها مع صحيفة «عكاظ»، إنها تعتز بدعم الجمهور السعودي لها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خصوصًا أن الأخير من أكثر المتابعين لها على السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنها ستحيي حفلًا جماهيريًّا في السعودية بداية من العام القادم بأحد المواسم.

وأكدت حسون أنها تعمل بالفترة المقبلة على ألبوم غنائي كامل جديد يضم أغاني خليجية كثيرة ستكون مفاجأة للجمهور السعودي متمنيةً أن ينال الألبوم إعجابهم.

وحول مشاركتها في مهرجان موازين- إيقاعات العالم بعد غياب دام 12 عامًا، قالت شذى إن تواجدها على خشبة مهرجان موازين يُعد تتويجًا لمسيرتها الفنية الطويلة، وفرصة للوقوف مجددًا أمام جمهور كبير يقدّر الفن، لافتة أنها فخورة بالغناء للمرة الثانية أمام الجمهور المغربي وتمثيل بلديها المغرب والعراق في المهرجان.

واختتمت شذى حسون حديثها بالإعلان عن مفاجأة بتعاونها المرتقب مع المطرب والمنتج المغربي العالمي نادر خياط الشهير بـ «ريد وان»، وأضافت أنه سيكون لديها عمل مختلف ومميز عراقي، لكنه بلمسة مغربية كبيرة من خلال العالمي ريد وان، موضحة أنه هذا العمل سيترك بصمة خاصة في عالم الفن.

وفي ليلة استثنائية قدّمت شذى حسون أخيراً في فعاليات الدورة الـ20 لمهرجان «موازين – إيقاعات العالم» أبرز أغانيها التي تلقى صدى واسعاً عبر مختلف أنحاء العالم العربي، إذ تعد تلك المشاركة الثانية لها بالمهرجان بعدما أطلت تحديداً في الدورة التاسعة من المهرجان العريق في عام 2013.