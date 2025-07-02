أعرب الفنان اللبناني زياد برجي، عن إشادته ودهشته بالنهضة التي تحدث في المملكة العربية السعودية على مختلف الصعد، مؤكدًا أن رؤية السعودية وما ينتظرها في عام 2030، يبدو أنه سيفوق الخيال مقارنة بما يحدث اليوم، بجانب التعليق على خلافاته الأخيرة التي وصلت إلى ساحة القضاء مع الفنانة اللبنانية إليسا والشاعر أحمد ماضي.

وعبر صحيفة «عكاظ»، أوضح زياد برجي على هامش تواجده في حفله الأخير بمهرجان «موازين- إيقاعات العالم»، أن علاقته بالجمهور السعودي مختلفة ومميزة، مبرراً ذلك بأن كل حفلة يقدمها بالمملكة تكون عالميةً بالنسبة له بسبب التفاعل الكبير وحفاوة الاستقبال اللذين يتلقاهما من الجمهور.

ورداً على الخلافات المشتعلة بينه وبين إليسا وأحمد ماضي في الفترة الأخيرة، اكتفى «برجي» بالرد على تلك الأزمات بأنه لم يتدخل في ذلك الأمر، والخلافات متروكة لساحة القضاء، ووكيلي القانوني متكفل بجميع القضايا لأثبات الحق.

وبشأن مشاركته للمرة الأولى في مهرجان موازين-إيقاعات العالم، أكد «برجي» أنه أنتظر طويلًا دعوته للغناء أمام الشعب المغربي، موضحًا أن حضوره الفني في المغرب لم يكن غائبًا عنه، لكنه كان بانتظار فرصة مناسبة للظهور بالشكل الذي يتمناه، إذ قال: «انتظرت هذه اللحظة لسنوات طويلة، كنت أتمنى دائمًا أن أقف على مسارح موازين لأنه فعالية فنية كبيرة تضم نجومًا عربًا وعالميين كبارًا وقد تحقق ذلك الحلم».

وأوضح برجي أن فكرة تقديمه أغنية باللهجة المغربية ما زالت مطروحة وينتظر الوقت المناسب لتقديمها، مشيرًا إلى أنه عمل من قبل مع المغني حاتم عمور على ديو يؤدي من خلاله كل واحد منهما مقطعًا بلهجة الآخر، إلا أن الفكرة لم تكتمل بسبب عدم اقتناعهما بجودة النصوص التي كتبت.

وكان زياد برجي أحيا، أخيرًا، حفلًا موسيقيًّا تميز بأسلوب رومانسي فريد وهادئ، ضمن فعاليات الدورة الـ20 لمهرجان موازين – إيقاعات العالم على المسرح الوطني محمد الخامس، وقدم باقة من أجمل أغانيه على رأسها «اليوم يومي، وأنا وياك، ومش طايق، وشو حلو، حلياني» وغيرها من الأغاني المميزة.