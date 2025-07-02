كشفت الفنانة الشابة المصرية كارمن سليمان، تفاصيل استعدادها للتحضير لـ ميني ألبوم باللهجة الخليجية خلال الفترة المقبلة، إضافة إلي الحديث عن رغبتها في تقديمها أيضاً أغنية باللهجة المغربية.



وقالت كارمن سليمان خلال لقائها مع صحيفة «عكاظ»، إنها تعكف حالياً على التحضيرات لتقديم ميني ألبوم خليجي بالفترة المقبلة، مشيرة إلى أنها تعتز بالجمهور السعودي، وتسعى لتلك الخطوة منذ فترة طويلة، متمنيةً أن ينال الألبوم وقت طرحه إعجاب جمهورها.

وعن مشاركتها في مهرجان «موازين-إيقاعات العالم»، أعربت كارمن سليمان عن بالغ سعادتها بتقديم حفل غنائي ضمن فعاليات المهرجان خصوصاً أنها تحب الجمهور المغربي فهو مميز وله رأي خاصة بالفن، إذ قالت: « أنا محظوظة جداً بمشاركتي لأول مرة في مهرجان موازين ومقابلة الجمهور المغربي، وكانت سهرة ناجحة مليئة بالأغاني المميزة التي تفاعل معها الجمهور».

وأضافت «كارمن» أنها ستحضر لتقديم أغنية جديدة باللهجة المغربية في حالة وجودها كلمات أغنية مميزة تنال إعجابها وحماسها؛ لكي تقدمها للجمهور، لافتة أنها لا تتقن اللهجة المغربية بشكل كامل لذلك تحتاج لفترة من الوقت كي تتقنها.

واختتمت «كارمن» اللقاء بالحديث عن رأيها في فكرة الاستعانة واستخدام الذكاء الاصطناعي بالأغاني، وأكدت أن تعتبر تلك الخاصية سلاحاً ذا حدين؛ لذلك يجب الدراسة قبل استخدامه بشكل صحيح، معلقة: « لم أستخدم الذكاء الاصطناعي بأعمالي وأفضل كل شيء طبيعي».

وكانت كارمن سليمان قد تألقت أخيراً في حفلها بمهرجان موازين بدورته الـ20، على المسرح الوطني محمد الخامس بدولة المغرب، وسط حضور كامل العدد من الجماهير، إذ ظهرت مرتدية خلال الحفل القفطان المغربي.

وفي سياق آخر، تستعد كارمن سليمان لطرح ألبومها الغنائي الجديد «أصح غلطة» بشكل تدريجي، ويضم الألبوم 10 أغنيات، هي: «فيك حيل تكدب، والدنيا رايقة، وصعبتها ع اللي بعدي، ويا زعلانين، وعمر تاني، وطبطب عليا، وإنت وبس، وأناني إنت».