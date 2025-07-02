كشفت المطربة المصرية أنغام تعرضها لوعكة صحية مفاجئة منذ السبت الماضي، دخلت على أثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، وما زالت محجوزة فيه كي تتعافى تماماً من مرضها.

وأكدت أنغام خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية المصرية لميس الحديدي، أنها شعرت بتعب شديد مفاجئ خلال الأيام الماضية وتم نقلها على الفور إلى المستشفى صباح يوم السبت الماضي كي تتلقى العلاج.

وأضافت أنغام: «أنا في المستشفى والحقيقة مكنتش عايزة حد يعرف علشان كنت تعبانة جدًا ومكنتش قادرة أستقبل زيارات ولا أشرح حالتي الصحية، فقررت مافيش داعي أقول علشان أرتاح شوية».

وأوضحت الفنانة المصرية أنها كانت تعتقد أنها ستدخل المستشفى يومًا واحدًا وتأخذ المسكنات وعمل فحوصات ثم تخرج لكن الموضوع يحتاج فترة أطول، مطمئنة جمهورها: «الحمد لله الموضوع بسيط بس محتاج صبر واستشارات».

ويعد حفل أنغام في الكويت آخر حفلاتها قبل وعكتها الصحية، التي قدمتها ضمن فعاليات مهرجان «ليلة عمر»، الذي شهد إقبالًا كبيرًا، إذ فوجئت أنغام بأحد الحضور يتجه الى المسرح لكي يهدي لها وردة، وظلت ممسكة بها طوال تقديم فقرتها في الحفل، من خلال موقف إنساني يعكس تقديرها لجمهورها.

وكانت أحيت أنغام حفلين بعيد الأضحى 2025 في المملكة العربية السعودية، أقيما في الرياض والخبر، بمشاركة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات وبرعاية الهيئة العامة للترفيه، وسط حضور كامل العدد من الجمهور.