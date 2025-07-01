أصدرت محكمة مصرية حكمًا قضائيًا لورثة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، يُلزم الشركة المنتجة لإعلان «دقوا الشماسي»، الذي عُرض في رمضان الماضي، بدفع مبلغ 500 ألف جنيه مصري كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بعائلة العندليب الأسمر.

وقال محامي الأسرة المستشار ياسر قنطوش، ألزمت المحكمة الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ التعويض كاملاً، مشيرًا إلى أن المبلغ سيتم توزيعه بين الورثة وفقًا لما تقرره الشريعة.

وأضاف القرار يعكس احترام القانون لحقوق الملكية الفكرية وعدم جواز استغلال الأعمال الفنية دون الرجوع إلى أصحاب الحقوق الأصليين أو ورثتهم الشرعيين.

الإعلان الذي أُنتجته إحدى الشركات الخاصة، ظهرت فيه الفنانة الشابة ملك الحسيني وهي تؤدي بصوتها أغنية «دقوا الشماسي»، ما أثار حينها موجة واسعة من التفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي. وتعرّض الإعلان لانتقادات لاذعة، خصوصًا بسبب أداء الأغنية بصيغة وُصفت بأنها لا تليق بمكانة الفنان عبد الحليم حافظ أو بأعماله الغنائية المعروفة.

وبث الإعلان على عدد من القنوات الفضائية رمضان الماضي، ولاقى انتشارًا واسعًا، غير أن عائلة عبد الحليم حافظ سارعت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية فور عرضه، معتبرة أن الشركة تجاهلت حقوق الورثة وتعدّت على العمل الفني دون تصريح.