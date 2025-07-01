انطلق تصوير مسلسل «أثر بارد»، الذي يجمع النجمتين إلهام الفضالة وشبنم خان، في تعاون جديد فني درامي جديد بينهما.

ونشرت الفضالة صورة تجمعها مع شبنم خان من كواليس المسلسل عبر حسابها الرسمي على منصة «إنستغرام»، معلقة: «واجتمعنا من جديد في مسلسل أثر بارد».

وردت شبنم خان بتعليق معبّر يعكس محبة كبيرة لإلهام، قائلة: «أحبج يا قطعة من قلبي».

يتألف مسلسل «أثر بارد» من 10 حلقات، ويستعرض قصة طبيبة تؤدي دورها إلهام الفضالة، تكتشف أن ابنتها كانت حاملاً قبل أن تُقتل في حادثة غامضة. تبدأ الطبيبة رحلة البحث عن أسرار هذه القضية، ضمن إطار اجتماعي درامي مشوق يمزج الغموض والإثارة.

ويشارك في العمل نخبة من النجوم إلى جانب إلهام الفضالة وشبنم خان، من بينهم سعيد قريش، ناصر عباس، رهف العنزي، حنين حامد، شملان العميري، وغرور صقر.

وشهد عام 2024 تعاونًا مميزًا بين إلهام الفضالة وشبنم خان من خلال مسلسلات حققت نجاحًا كبيرًا.

أول هذه الأعمال كان مسلسل «بعد غيابك عني»، الذي تم عرضه خلال شهر رمضان، وتناول قصة امرأة تواجه تحديات كبيرة في حياتها بعد انفصالها عن زوجها.

أما العمل الثاني فكان «خواتي غناتي»، الذي يحكي قصة درامية مركزة على تأثير الأخت الكبرى على شقيقاتها بعد وفاة والدتهن، وقد نال استحسان الجمهور والنقاد على حد سواء.