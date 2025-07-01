كشف طبيب الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الدكتور نبيل عبدالمقصود، ملابسات الحالة الصحية التي تعرضت لها شيرين يوم حفلها بمهرجان موازين في المغرب.

وأكد عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، بأن الحالة الصحية لشيرين كانت مستقرة في بداية رحلتها للمغرب، لكن سرعان ما انتكست صحتها صباح يوم الحفل، ما اضطرهم لاستدعاء أطباء مغاربة لعلاجها.

وقال: «نصح الأطباء شيرين بالاعتذار عن إحياء الحفل نظرًا لتعرضها للإجهاد الشديد، إلا أنها أصرّت على الصعود إلى المسرح احترامًا لجمهورها، مؤكدًا تقديمها أداءً مميزًا رغم حالتها الصحية الصعبة، واختتم حديثه موجهًا رسالة للجمهور: «شيرين هي صوت مصر.. ساندوها وادعموها، لأنها تستحق كل الحب».