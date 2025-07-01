أعلن نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان المصري مصطفى كامل تكريم الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب خلال الفترة المقبلة داخل النقابة؛ تقديراً لمشوارها الفني على مدار 25 عاماً، وجاء ذلك بعد أيام من أزمتها الأخيرة في مهرجان موازين.

وكتب كامل، منشوراً عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وقال: «أعلن بشخصي وبصفتي، دعمي الكامل ومساندتي لأختي وزميلتي وحبيبتي الفنانة شيرين عبدالوهاب، وبأمر الله قريباً سيتم تكريمها داخل نقابة المهن الموسيقية، تقديراً لمشوارها الفني الراقي والمُشرف على مدار 25 عاماً».

ويأتي هذا التكريم المرتقب تقديراً لإسهامات شيرين الفنية الكبيرة، ومكانتها الراسخة في قلوب جمهورها داخل مصر وخارجها، باعتبارها واحدة من أبرز الأصوات النسائية في الوطن العربي.

على جانب آخر، أحيت شيرين عبدالوهاب أخيراً حفل ختام مهرجان موازين-إيقاعات العالم، في دورته الـ20 على منصة النهضة في مدينة الرباط بالمغرب، وسط حضور كامل عدد من الجمهور.

وانقسمت آراء الجمهور حول حفل شيرين عبدالوهاب فدعمها البعض وانتقدها البعض الآخر لضعف أدائها على المسرح وغنائها بتقنية «بلاي باك».

وخرج عدد كبير من نجوم الفن يدعمون شيرين عبدالوهاب بعد الانتقادات التي طالتها بسبب حفلها الأخير في مهرجان موازين، ومنهم الفنانة هالة صدقي، والفنانة غادة عبدالرازق، الفنانة مي كساب، الإعلامي عمرو أديب وغيرهم من النجوم.

تُعد شيرين عبدالوهاب واحدة من أبرز نجمات الغناء في العالم العربي، بصوتها الدافئ وأدائها المليء بالإحساس، تمكنت من حجز مكانة خاصة في قلوب الجماهير منذ بداياتها الفنية.