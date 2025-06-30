يستعد الفنان المصري أحمد حلمي لعرض مسرحية بنى آدم، بعد غدٍ الأربعاء بموسم جدة، على المسرح العربي city walk.



وتدور أحداث المسرحية، في إطار كوميدي، حول ناجي وفرح، وهما أب وابنته يرثان مسرحًا مهجورًا يسكنه عفريت غاضب اسمه غندور، وتحاول فرح إعادة إحياء المسرح، ولكن يتحول غندور إلى هيئة بشرية ليعطل جهودها، ومع تتابع الأحداث تكشف الحياة بينهما جانبًا آخر من البشر لم يكن يعرفه غندور من قبل.



مسرحية بني آدم تم عرضها لأول مرة في موسم الرياض على مسرح بكر الشدي، وهي من بطولة أحمد حلمي، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد جمعة، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أسيل عمران، عماد رشاد، وياسمينا العبد.