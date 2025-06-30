قدم الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للصوتيات والمرئيات سالم الهندي لمسة وفاء إلى الفنان الكويتي عبد الله الرويشد، على خلفية الوعكة الصحية التي أبعدته عن الساحة الغنائية طوال الفترة الأخيرة، ليعود من جديد للظهور محاطاً بعدد كبير من زملائه.

وأقام الهندي حفل عشاء على شرف الفنان عبد الله الرويشد، احتفاءً بعودته إلى الوطن بعد الانتهاء من رحلته العلاجية في ألمانيا على خلفية أزمته الصحية.

وحرص سالم الهندي على التعبير عن الوفاء والمحبة التي يكنها العديد من نجوم الفن لعبد الله الرويشد، من خلال مساهمتهم في حفل العشاء.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة روتانا على إنستغرام مقطع فيديو مؤثر يظهر استقبال عبد الله الرويشد، وهو يسير مستعيناً بعكاز، بينما يرافقه أحد الأشخاص لمساعدته. وكشف الفيديو الاستقبال الحار الذي حظي به من عدد كبير من الفنانين والشخصيات الموسيقية الذين حرصوا على تقديم كلمات الدعم له والدعوات بالشفاء.

وأظهر الفيديو أيضاً وداع سالم الهندي للفنان عبد الله الرويشد في نهاية الحفل، حيث رافقه حتى باب السيارة للحديث معه والتأكيد على مكانته الكبيرة بين النجوم.

وفي السياق أكدت عائلة عبد الله الرويشد تحسن حالته الصحية بشكل مستمر، بعد أن أنهى أخيراً مرحلة علاجية مكثفة في ألمانيا، وعاد إلى الكويت لمتابعة خطته العلاجية.

وأوضح الفنان أحمد الرويشد، ابن شقيقه، في تصريحات صحفية أن الفنان الكويتي خضع لجلسات علاج طبيعي منتظمة بإشراف فريق طبي متخصص، مشيراً إلى أن حالته أصبحت مستقرة، مع توقعات بتحسن أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن ما مر به عبد الله الرويشد كان مقلقاً للغاية، إلا أن الدعم الذي تلقاه من الجمهور كان له أثر بالغ في تعافيه من تلك المحنة، قائلاً: «محبة الجمهور أعطته دفعة قوية وإصراراً على التعافي والعودة».