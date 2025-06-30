أكد محامي الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب ياسر قنطوش اتخاذ إجراءات قانونية ضد من وصفهم بـ«المسيئين» لشيرين.

وأوضح قنطوش أن شيرين تتعرض لحملة منظمة تسعى للنيل من نجاحها والتقليل من أي إنجاز تحققه بعد مشاركتها في الدورة العشرين من مهرجان موازين بالمغرب.

وأضاف في بيان أصدره أن هذه الحملة «معروفة المصدر والدوافع»، على حد تعبيره، وشيرين توجه الشكر لكل من وقف إلى جانبها ودعمها خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً احترامها الكامل لحرية الرأي طالما لم تتضمن إساءة أو تجريحاً.

وأشار إلى أن بعض الآراء التي انتشرت أخيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي «ليست بريئة»، بل تم تمويلها ضمن ما وصفه بحملات إلكترونية تهدف للإساءة المتعمدة، مشدداً على أنه سيتم اللجوء إلى المسار القانوني لمحاسبة المتجاوزين.

وأحيت الفنانة شيرين عبدالوهاب حفل ختام مهرجان موازين الدولي بعد غياب دام 9 سنوات عن إحياء الحفلات في المغرب، إلا أن الحفل شهد حالة من الجدل بعد اعتمادها في بدايته على تقنية «البلاي باك»، ما أثار استياء الجمهور، الذي طالبها بالغناء المباشر، وهو ما استجابت له لاحقاً خلال الحفل، واستكملت الفقرة الغنائية بصوتها الحي.