شهد العرض الخاص لفيلم الزرفة السعودي حضورا مميزا من صناع العمل ونجومه، إلى جانب عدد من الشخصيات الفنية والإعلامية، وسط أجواء احتفالية عكست الشغف الكبير بدعم صناعة الأفلام المحلية.

وحضر العرض الفنان فيصل الدوخي، والإعلامية خديجة الوعل، حيث أعربا عن تقديرهما للتجارب السينمائية السعودية الجديدة، وأكدا أهمية استمرار هذا الزخم الفني الذي تشهده المملكة في ظل رؤية طموحة تهدف للنهوض بالصناعة الإبداعية.

وضم الفيلم في بطولته الممثل السعودي أبو سلو، والفنان أحمد كعبي، اللذين تحدثا لــ«عكاظ» عن تجربتهما في هذا العمل، مشيرين إلى أن الفيلم يمثل خطوة مهمة نحو تقديم محتوى ينافس إقليميا ويرتقي بتوقعات الجمهور.

وقال الفنان أبو سلو: «تجربة فيلم الزرفة كانت استثنائية على كل المستويات، من حيث الفكرة وطريقة التنفيذ وروح الفريق التي جعلت العمل يخرج بهذا الشكل».

فيما أكد الفنان أحمد كعبي: «الجمهور السعودي أصبح أكثر وعياً وتطلباً، وهو ما يشجعنا على تقديم أعمال جادة وجديدة تليق بطموح المشاهد».

كما أعرب الممثل روبرت، أحد ضيوف العرض، عن إعجابه بما شاهده قائلا: «هذا فيلم سعودي، صحيح؟ أنا في الحقيقة لا أعرف سوق الأفلام هنا جيدا بعد، لكنني متحمس جدا لكم جميعا وأنتم تصنعون الأفلام هنا. أعتقد أنه سيكون وقتا رائعا لصناعة الأفلام هنا، لأن الجميع متحمسون جدا لصناعة أفلام ليست عظيمة فقط للمملكة العربية السعودية، بل للعالم كله أيضا. وبالتأكيد لديكم الموهبة. الكثير والكثير من الموهبة».

وأشاد الحضور بمستوى الإنتاج والأداء الفني، معتبرين أن «الزرفة» يقدم إضافة جديدة لمسيرة السينما السعودية، ويعكس الحراك النشط الذي تعيشه صناعة الأفلام محلياً في السنوات الأخيرة.