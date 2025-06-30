أرجع مصدر مقرّب من الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، غناءها بتقنية «البلاي باك» أو التسجيل الصوتي في حفل موازين بالمغرب، أمس (الأحد) إلى معاناتها من مشكلات صحية، ما اضطرها لاستخدام التسجيل الصوتي؛ بسبب سوء حالتها الصحية.



وأوضح بأن شيرين أصيبت بأزمة صحية شديدة قبل الحفل بأربعة أيام، ونصحها الطبيب بالاعتذار عنه، لكنها رفضت حتى لا تُحرج إدارة «موازين» أمام الجمهور، خصوصاً أن التذاكر نفدت خلال ساعات.



وأضاف المصدر أن شيرين لم تُجرِ بروفات كافية مع الفرقة الموسيقية، فلم يكن أداؤها جيداً في بعض الأغاني التي غنّتها مباشرة. كما أن صوتها كان متذبذباً، ما أغضب الجمهور الذي لم يكن على علم بما يجري وراء الكواليس.

كما بين أن صاحبة «جرح تاني» اصطحبت طبيبها الخاص إلى المغرب، حيث خضعت لعلاج مكثف في الفندق حتى قبل الحفل بساعات، مشيراً إلى أن شيرين رفضت الكشف للجمهور عن سبب استخدامها التسجيل الصوتي «بلاي باك»، رغم رد فعلهم القوي، مشيراً الى موافقة شيرين على إحياء حفل ختام «موازين» رغم عدم جاهزيتها التامة، لرغبتها في لقاء الجمهور المغربي، خصوصاً أنها غابت عن المهرجان لتسع سنوات.

وانتقد حضور حفل شيرين عبدالوهاب في «موازين» استخدامها التسجيل الصوتي في مجموعة من أغانيها، ما دفعها للغناء المباشر، وقدمت أعمالها الشهيرة، مثل «أنا مش بتاعة الكلام دا» و«آه يا ليل» و«على بالي»، وسط تفاعل حماسي.