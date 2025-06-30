أعربت الفنانة المصرية شيرين حبّها الكبير للبنان وثقتها بحكم أهلها فنياً قائلةً: «لبنان هو تكريم بحد ذاته، فكيف إذا جاءني التكريم من أهل لبنان أنفسهم، هم قاسون جداً في حكمهم على الفنان، لذا نيل التكريم والجائزة منهم يُعدّ مستحقاً ونجاحاً هائلاً».

وأكدت، خلال حضورها النسخة الثامنة من «مهرجان الزمن الجميل»، عدم خوفها من السفر إلى لبنان أبداً، منوّهة بوطنية الدكتور هراتش سغبازريان الذي دعاها.

ورداً على سؤال حول ذكرياتها في لبنان، أجابت: «هو حياتي. أختام الدخول إلى لبنان تملأ صفحات جواز سفري. ينقصني فقط أن آخذ الجنسية وشجرة الأرز».