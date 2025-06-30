كشفت الفنانة اللبنانية ألين لحود تجسيدها شخصية «الشحرورة» الفنانة اللبنانية صباح في مسرحية «أيام اللولو»، وذلك خلال وقوفها على السجادة الحمراء في مهرجان «الزمن الجميل أووردز»، الذي أُقيم أمس في «كازينو لبنان».



وفي تصريحات صحفية عبّرت لحود عن مشاعرها بالقول: «لا يمكنني إلا أن أشعر بالفرح والفخر والاعتزاز لأنني عاصرت هذا الزمن، ونشأت على أمجاده. أحزن على الجيل القادم، إذ لا أعلم على ماذا سيربّى، لكن آمل أن ننجح في تأمين أمور جميلة له، تمامًا كما يفعل هذا المهرجان».

وعن أعمالها المقبلة، أكدت لحود أنها اختيرت لتجسيد شخصية «الشحرورة» صباح، قائلةً: «سأغنّي من أرشيفها وأجسّد مراحل من حياتها. إنه تحدٍّ أنتظره، وأفتخر به حتى قبل أن أعيشه فعلياً».