رفض الفنان السوري أيمن زيدان الإجابة عن إمكانية اشتراكه مجدداً في عمل فني مع طليقته ومواطنته وزميلته المعتزلة نورمان أسعد.

وقال في تصريح صحفي على السجادة الحمراء الخاصة بالنسخة الثامنة من «مهرجان الزمن الجميل»، هذه حالة افتراضية، بل فانتازيا.

ورأى زيدان بأن تكريمه في المهرجان له طعم مختلف، موضحاً: «لأنه عن الزمن الجميل من بلد جميل».

ونفى الممثل الكبير ابتعاده عمداً عن شبكات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، مؤكّداً أن الأمر ليس أكثر من تقصير بسبب مشاغله.

وواصل زيدان رفضه الإجابة عن بعض الأسئلة، على غرار سؤاله عن نقابة الفنانين السوريين التي أثارت بلبلة واسعة بعد تعيين نقيبها من دون انتخاب، ثم محاولة الانقلاب عليه بسبب قرارات «تعسفية وفردية»، وفق وصف معارضيه.

وتشهد هذه الدورة من المهرجان تكريم نخبة من الأسماء العربية اللامعة، منهم نادية الجندي وعايدة رياض وشيرين والمنتج محمد مختار من مصر، وأيمن زيدان من سورية، ورجا بدر وليليان أندراوس وزاهي وهبي من لبنان، مع حلول المطرب غسان صليبا ضيف شرف على المهرجان.