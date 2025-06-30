احتفلت أسرة الزعيم عادل إمام أمس بعقد قران حفيده عادل رامي إمام من مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف، وذلك في أجواء عائلية خاصة جمعت أسرتي العروسين وعددًا من الأقارب والأصدقاء.

وقام بمراسم عقد القران الشيخ رمضان عبدالمعز، بحضور والد العريس المخرج رامي إمام، وعدد من أفراد العائلة، وذلك بعد عامين من الاحتفال بخطوبة الثنائي.

ومن المقرر أن يُقام حفل الزفاف الشهر القادم في إحدى قاعات الأفراح الكبرى بمنطقة الجيزة في القاهرة، بحضور عدد من نجوم الفن والمجتمع.

وعادل هو الحفيد الأكبر للزعيم عادل إمام، الذي رزق بثلاثة أبناء المخرج رامي إمام، وسارة، ومحمد إمام، وله عدد من الأحفاد أبرزهم عادل، عز الدين، أمينة، هالة، كاميليا، رقية، وخديجة.