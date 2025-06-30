جدل كبير أحدثته الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد إحيائها حفل ختام مهرجان «موازين-إيقاعات العالم» في دورته العشرين على منصة النهضة في مدينة الرباط بالمغرب، حيث انقسمت الآراء بين الجمهور فدعمها البعض وانتقدها البعض الآخر لضعف أدائها على المسرح وغنائها بتقنية «بلاي باك».

واحتشد آلاف الجماهير من الشعب المغربي وكل أنحاء الوطن العربي لحضور حفل شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد فترة غياب طويلة تصل إلى 9 سنوات عن تواجدها في مهرجان موازين، ما استقطب اهتمام عشاق الموسيقى العربية، وأعاد الفنانة إلى واجهة التفاعل الفني في المغرب بعد سنوات من الغياب.

شهدت منصة النهضة توافد الآلاف من المعجبين الذين تواجدوا في المكان قبل ساعات من انطلاق السهرة واصطف الجمهور في طوابير طويلة امتدت خارج محيط الحفل.

سادت حالة من الصدمة والصمت من الجمهور بأداء شيرين عبدالوهاب فور صعودها إلى المسرح، حيث اعتمدت الفنانة في البداية على غناء أغانيها بتقنية «بلاي باك» ولم تتمالك دموعها، قبل أن تستجمع قواها وتوجه تحية خاصة للجمهور المغربي الذي وصفته بـ«الأقرب إلى قلبها». لم يخلُ الحفل من بعض الانتقادات والمواقف المحرجة، إذ ردد بعض الحضور عبارات تطالب شيرين بالغناء المباشر وتجاوز تقنية «البلاي باك»، التي أغضبت عددا كبيرا من الجمهور ما جعل البعض ينسحب من الحفل، لذلك دفعها إلى الاستجابة الفورية وتقديم مقطع غنائي حي، في خطوة نالت استحسان الجمهور وأعادت للحفل زخمه الفني.

وفي لفتة إنسانية، حرصت شيرين عبد الوهاب، على تلبية طلب معجبة في الصعود برفقتها على المسرح، حيث طلبت من الحرس السماح للمعجبة بالصعود إلى جانبها، ومن ثم صعدت المعجبة والتقطت العديد من الصور برفقة شيرين التي أعطت لها الميكروفون لتبدأ في غناء أغنية «على بالي».

وقدّمت شيرين باقة من أشهر أغانيها، من بينها «مشاعر، وآه يا ليل، وكده يا قلبي، وجرح تاني، صبري قليل»، وسط تفاعل قوي من الجمهور الذي لم يتوقف عن الغناء والتصفيق.