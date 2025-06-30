تعرضت الفنانة الأمريكية بيونسيه لموقف مرعب أثناء أدائها إحدى أغانيها الكلاسيكية، خلال حفل أُقيم في ملعب بمدينة هيوستن، ضمن أولى محطات جولتها «كاوبوي كارتر».

وفي مساء السبت 28 يونيو، كانت المغنية البالغة من العمر 43 عاماً تؤدي أغنيتها «16 Carriages»، جالسة داخل سيارة كاديلاك حمراء معلقة في الهواء فوق الجمهور داخل ملعب NRG بهيوستن.

وفجأة، بدا أن الحبل الذي يثبت السيارة قد علق، فبدأت السيارة تنحرف وتتمايل بشكل خطير في الجو.

وظهرت بيونسيه جالسة على سطح السيارة المكشوفة التي بدأت تنحدر بزاوية حادة، وتمسكت بأحد الكابلات المتصلة بها لتفادي السقوط.

وفي تلك اللحظة، انقطعت الموسيقى، فالتقطت بيونسيه المايكروفون وقالت: «توقفوا، توقفوا، توقفوا، توقفوا».

رغم ذلك ابتسمت الفنانة للجمهور الذي كان يهتف ويشجعها.

وبعد ثوانٍ، خاطبت الجمهور بهدوء قائلة: «شكراً لصبركم».

بعدها بدأ الفريق التقني بإنزال الكاديلاك الحمراء، ببطء نحو أرضية الملعب.

وبعد أن وصلت السيارة إلى الأرض بأمان، خاطبت الحضور قائلة: «إذا حدث وسقطت، فأنا أعلم أنكم ستمسكون بي».