قررت النيابة العامة في «أكتوبر»، إخلاء سبيل الفنان أحمد السقا بكفالة 5 آلاف جنيه، بعد سماع أقواله في اتهام طليقته مها الصغير له بالتعدي عليها وعلى السائق الخاص بها أمام المارة، داخل «الكمباوند» الذي تقيم فيه في «أكتوبر».

واستمعت النيابة فى وقت سابق لأقوال مها الصغير وسائقها، وقررت صرفها بعد سماع أقوالها، وأمرت جهات التحقيق بجمع وتفريغ الكاميرات الموجودة بمحيط المكان.

واستدعت جهات التحقيق شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة، للتأكد من صحة البلاغ من عدمه واستكمال التحقيقات.

وكشف البلاغ أنه لحظة دخول مها الصغير وسائقها «الكمباوند» فوجئا بسيارة الفنان أحمد السقا تعترض طريقهما بشكل مفاجئ، في محاولة لمنعهما من الدخول.

وقال السائق فى بلاغه، إنه حاول الابتعاد بالسيارة، إلا أن السقا طاردهما داخل «الكمباوند» واستوقفهما، قبل أن يترجل من سيارته ويبدأ في توجيه السباب لطليقته، ثم تعدى عليها بدنياً، حسب ما جاء في أقواله.

وأوضح السائق، أنه حاول التدخل لفضّ المشاجرة ومنع السقا من التعدي على طليقته، إلا أن الفنان وجه إليه هو الآخر عدة ضربات، ما دفعه لتحرير محضر بالواقعة.

يذكر أن أحمد السقا انتهى من تصوير فيلم «أحمد و أحمد» الذي سيطرح في 2 يوليو القادم، وهو من بطولة السقا وأحمد فهمي وسيعرض العمل في مصر والخليج في الوقت نفس.