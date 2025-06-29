يعود عمرو دياب (الهضبة) إلى التعاون مجدداً مع الملحن عمرو مصطفى، بعد انتهاء الخلافات بينهما، في ألبومه الجديد «ابتدينا»، الذي سيُطرح خلال الفترة المقبلة.

وأعلن عمرو دياب رسمياً عودة تعاونه مع عمرو مصطفى في أغنيته الجديدة «ابتدينا» بصور جمعتهما عبر حسابه الرسمي على «انستغرام»، وظهر معهما في الصور الموزع الموسيقي مهندس الصوت أمير محروس، والشاعر الملحن تامر حسين.

واكتفى «الهضبة» بكتابة كلمة «ابتدينا» في المنشور المرفق به الصور، في إشارة إلى اسم الأغنية الجديدة.

كما نشر عمرو مصطفى عبر حسابه الخاص في «إنستغرام» بوستر ألبوم عمرو دياب الجديد «ابتدينا»، مرفقاً بمقطع من الأغنية التي يلحّنها له، ضمن حملة الترويج للألبوم، معلناً رسمياً عن تعاونهما من جديد، وعلّق قائلاً: «انتظرونا.. قريباً».

وكان عمرو مصطفى أعلن تعاونه من جديد مع عمرو دياب بتلحينه أغنية ضمن أغاني الألبوم المنتظر طرحه قريباً، التي تشهد عودة تاريخية للتعاون الفني بينهما بعد قطيعة وخلافات استمرت لأكثر من 6 سنوات، منذ آخر تعاون بينهما في أغنية «يوم تلات» عام ٢٠١٩.