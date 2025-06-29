أكد الفنان اللبناني محمد فضل شاكر قرب عودة والده الفنان فضل شاكر إلى الساحة الفنية، مؤكداً أنه لم يحظَ بفرصة الإنصاف الكافية في القضايا التي وُجهت إليه خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده محمد شاكر على هامش مشاركته في مهرجان موازين بالعاصمة المغربية الرباط، حيث أكد ثقته الكاملة ببراءة والده، مشيراً إلى أن الأخير «ظُلِم كثيراً»، وأن الوقت قد حان لـ«فتح صفحة جديدة» في حياته ومسيرته الفنية.

وأوضح محمد أن القضاء اللبناني أصدر حكماً ببراءة والده منذ عام 2018، لكن هذا الحكم لم يلقَ التغطية الإعلامية الكافية، ما تسبب في استمرار حالة الجدل والشكوك التي رافقت اسم الفنان لسنوات.

وأضاف: «نأمل أن يُعاد النظر في كل المواقف التي تم تحميله مسؤوليتها، وأن يتم طيّ هذا الملف نهائياً»، لافتاً إلى أن والده يعيش حالياً «مرحلة مختلفة، عنوانها الهدوء والتحضير للعودة»، مؤكداً أن اللقاء مع الجمهور المغربي قد يتحقق قريباً، بعد استكمال الترتيبات اللازمة.

وفي حديثه عن تجربته الفنية، قال محمد إنه بدأ مشواره الغنائي قبل أكثر من 10 سنوات، دون تخطيط مسبق، إلا أن حب الناس ودعم والده شكّلا دافعاً للاستمرار. وأشار إلى أن مشاركته في «موازين» تحمل طابعاً خاصاً، إلا أن سعادته تظل منقوصة بسبب غياب والده عن هذا الحدث الفني البارز.

وعن علاقته بوالده، كشف محمد أن النصائح التي يتلقاها منه لا تقتصر على الجانب الفني، بل تشمل الحكمة والتوازن في التعامل مع الضغوط، قائلاً: «فضل شاكر لا يوصيني فقط كفنان، بل كأب يحرص على ابنه، ويطلب منه أن يحافظ على هدوئه، خصوصاً في المواقف الصعبة».