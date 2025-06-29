فيما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي أخيراً أنباء عن انفصال الفنانة المصرية دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامي رامي رضوان بعد زواج دام 12 عاماً، فنّد رضوان هذه الأخبار من خلال منشور عبر حسابه بموقع إنستغرام قال فيه: «جمهورنا الحبيب لا تعطوا قيمة لصفحات رخيصة تلهث والقائمون عليها وراء أي شهرة بترويج أكاذيب، مشفق ضحالة عقولهم وقدراتهم وإمكاناتهم التي لا تؤهلهم لتقديم محتوى ذي قيمة».

وأعاد الإعلامي رامي رضوان التأكيد نفي شائعات انفصاله عن زوجته النجمة دنيا سمير غانم؛ من خلال منشور جديد عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه على «إنستغرام»؛ قال فيه: «حبايبنا الغاليين.. بشكركم شخصياً على سيل رسائلكم المحمّلة بمشاعر جميلة وعظيمة كلها حب واحترام».

وتابع: «حبكم تاج على رأسنا وده السبب الوحيد اللي خلاني أنزِّل نفي لأن في العادي ما بنردش، عشان ما نعملش سعر ولا قيمة لمثل هذه الأساليب البخسة والوهمية والتافهة التي تلجأ لها صفحات هزيلة».

وأضاف رامي رضوان ناصحاً جمهوره ومحبيه بمعاقبة مروجي الشائعات قائلاً: «أقوى عقاب لهم هو رد فعلكم أنتم بإلغاء متابعتهم.. هم يلجأون لتلك الأساليب ليكسبوا تفاعلاً ومتابعين فإذا انقلب الأمر عليهم وكانت النتيجة عكسية سيتعلمون لاحقاً تحري الدقة والابتعاد عن نشر الأكاذيب والشائعات إذا كان لديهم عقل وضمير».