أكدت صاحبة شركة الموناليزا للإنتاج الفني المنتجة الفنية منال البربري تقديم شكوى في نقابة المهن الموسيقية تجاه الفنان المصري محمد رمضان لما وصفته بالسرقة الفنية لأغنيتها «أنا مليونير»، التي صدرت لأول مرة منذ 5 سنوات، بصوت الفنان أحمد جعفر.

مشيرة إلى تقديم شكوى الى المحكمة الاقتصادية للنظر في عودة حقها وحق فريق الأغنية مثل الشاعر والمنتج الفني ياسر أبو الدهب.

وقالت البربري: «تفاجأت في شهر رمضان الماضي بغناء الفنان محمد رمضان في برنامجه «مدفع رمضان» كلمات أغنيتي، ومنها «أنا أي أرض نزلتها كسبت محبة أهلها»، التي نالت شهرة واسعة».

وتابعت: «تواصلت مع شقيقه محمود رمضان مراراً وتكراراً لأيام عدة، واعترف بحقي ووعدني بالنظر في الأمر وحله عقب العودة من حفل كوتشيلا، ولكن دون جدوى».

وأضافت البربري: «عندما طال الانتظار طلبت التواصل مع محمد رمضان شخصياً، لكني لم أصل له، وأخبرني شقيقه بأنه في بروفة، وعقب فترة تفاجأت بأنه حظرني. وعندما تحدثت في لقاء تلفزيوني أن محمد رمضان ليس مطرباً نهائياً، ولكنه ممثل جيد وعبقري، ولو أتاني مطرب كصوت محمد رمضان لن أقدر على مساعدته».