ما بين الدراما والأكشن والمشاهد التشويقية تتداخل أحداث الفيلم السعودي «صراع دواخل»، الذي من المتوقع أن يحدث طفرة كبيرة في صناعة الأفلام نظراً إلى ضخامة إنتاجه.

اتبعت الشركة المنتجة لفيلم «صراع دواخل» الترويج له بطريقة مختلفة اعتمدت من خلالها على عنصر الجذب والتشويق، إذ نوهت في ترويجها للعمل بأنه سوف يكون بمعايير عالمية، وليس ذلك فحسب، بل سيُحدث هذا الفيلم طفرة كبيرة في صناعة الأفلام بمنطقة الشرق الأوسط، إذ نشرت الشركة المنتجة عدداً من الملصقات الدعائية للفيلم وعليها صور لأبطاله المشاركين به عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، وكتبت: «يسرنا في شركة UPTOWN FILM أن نعلن عن أضخم فيلم سينمائي سعودي يجمع بين الأكشن والدراما والتشويق، ضمن قصة مختلفة وتجربة فنية نفخر بها. فيلم سعودي بمعايير عالمية يشكل نقلة نوعية في صناعة الأفلام في المنطقة، انتظرونا».

والمميز في هذا الفيلم التوليفة الخاصة للمشاهير المشاركين به، إذ يضم كوكبة كبيرة من نجوم الخليج، منهم فنانون كبار وأيضاً وجوه شبابية مميزة، والملفت في هذا الأمر هي الجملة أو العبارة التي اتفق على كتابتها أبطال الفيلم عبر حساباتهم الرسمية على «إنستغرام»، والتي جاءت كالتالي: «سعيد جداً بمشاركتي في أكبر إنتاج سعودي. قصة مختلفة وتجربة أعتز بها. فيلم أكشن ودراما وتشويق بمستوى عالمي انتظرونا».

وهؤلاء الأبطال هم: فيصل الشمراني، روان مهدي، عبدالعزيز السكيرين، سناء بكر يونس، عبدالرحمن الوليد، العنود عبدالحكيم، محمد الموينع، محمد الحاج، عمار الإبراهيم، متعب القميزي، بدور العتيبي، عبدالعزيز المبدل، معن عبدالرحمن، بدر اللحيد، مبارك الخالدي، فارس الشيباني، شافي الحارثي، سعيد صالح، مازن الناطور، علي السبع، عبدالله هوساوي، سارة الحربي، محمد إشكال، لينا فطاني، سافانا العنزي، ليلى مالك، جوري الشهري، سارة علي، سار، روز، علي إبراهيم، جواد الشمراني، خالد عبدالحكيم، وغيرهم من النجوم. الفيلم من تأليف محمد عجلان، وإخراج جابر العتيبي.