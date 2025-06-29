أعلن محامي ريم طارق المستشار ياسر قنطوش، بدء تنفيذ إجراءات الحجز على الفيلا الخاصة بمغني المهرجانات حسن شاكوش، تنفيذًا للحكم النهائي الصادر عن محكمة الأسرة بأكتوبر، والقاضي بإلزامه بسداد مبلغ 960 ألف جنيه مصري نفقة عدة ومتعة لطليقته ريم طارق.

وأكد استلام الصيغة التنفيذية للحكم، وبدء اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لتنفيذ الحجز ضمن نطاق دائرة قسم شرطة أكتوبر أول، مشيراً إلى أن الإجراءات تُنفذ بالتنسيق مع النيابة المختصة، التي تصدر محضرًا رسميًا للتنفيذ، تتولى بعده قوة من مباحث تنفيذ الأحكام، بالتعاون مع القسم، الانتقال إلى الفيلا لتنفيذ قرار الحجز وفقًا للإجراءات القانونية.

ويأتي هذا التطور بعد أن أيدت محكمة الأسرة قرار محكمة أول درجة بإلزام حسن شاكوش بدفع مبلغ النفقة، استجابة لدعوى تقدّمت بها ريم طارق، طالبت فيها بزيادة المبلغ المقرر سابقًا، معتبرة أن المبلغ السابق لا يغطي احتياجاتها. وبعد إعادة نظر المحكمة في الدعوى، صدر الحكم النهائي بإلزام الفنان بسداد مبلغ 960 ألف جنيه.

يُشار إلى أن محكمة الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر كانت قد أصدرت سابقًا حكمًا بإلزام حسن شاكوش بدفع نفقة شهرية قدرها 20 ألف جنيه لطليقته.