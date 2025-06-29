يستعد متحف قصر هونغ كونغ لاستضافة معرض استثنائي يعرض كنوزًا مصرية نادرة، بما في ذلك تمثال للفرعون توت عنخ آمون ومومياوات لقطط، في حدث يُعد بداية لسلسلة من التعاونات المستقبلية مع مصر.

وأكد الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، أن هذا المعرض هو مجرد خطوة أولى، مع إمكانية عرض قطع أثرية ومومياوات بارزة أخرى في هونغ كونغ لاحقًا.

ووقّع المجلس الأعلى للآثار ومتحف قصر هونغ كونغ، الواقع في منطقة ويست كولون الثقافية، اتفاقية لتنظيم أكبر وأطول معرض للقطع الأثرية المصرية في المدينة، إذ سيضم 250 قطعة أثرية، ويبدأ في 20 نوفمبر 2025 ويستمر حتى 31 أغسطس 2026. ويحمل المعرض عنوان «كشف أسرار مصر القديمة: كنوز من المتاحف المصرية».

وأوضح، في تصريحات لصحيفة صينية، أن الاتفاقية تمهد الطريق للتعاون الأول بين متحف في هونغ كونغ والمجلس الأعلى للآثار، واصفًا إياها بنقطة انطلاق لمزيد من المشاريع المشتركة.





وأشار إلى مناقشات حول تعاونات مستقبلية تتضمن مواضيع متنوعة وقطعًا أثرية جديدة، بما في ذلك اكتشافات حديثة محتملة.

ومن الأفكار المطروحة إقامة معرض يركز على الفن الإسلامي المتوفر في مصر، بما يشمل قطعًا من إيران وتركيا، حيث يمتلك متحف الفن الإسلامي بالقاهرة واحدة من أكبر المجموعات في العالم، مؤكدًا انفتاح المجلس على كافة أشكال التعاون لتعزيز التبادل الثقافي.

وأرجع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، اختيار المجلس للتعاون مع متحف قصر هونغ كونغ إلى العلاقات الدبلوماسية الوثيقة بين الصين ومصر، إلى جانب سمعة المتحف كنجم صاعد بين المتاحف المحلية.

وأضاف: لهذا السبب، رأينا أن عرض الآثار المصرية في هونغ كونغ فرصة رائعة لتعريف المزيد من الناس بالحضارة المصرية القديمة، ونتطلع إلى استقبال زوار من هونغ كونغ والصين لزيارة المعالم في مصر، مثل المعابد والمقابر.

وكشف أبرز أربع قطع ينصح بمشاهدتها في المعرض، وهي: تمثال ضخم لتوت عنخ آمون يزيد طوله عن 2.8 متر، مجموعة من التوابيت البشرية الشكل، تمثال للإلهة المصرية باستيت تحمل آلة موسيقية تُعرف باسم السيستروم، ومجموعة من مومياوات القطط.

وأوضح أن هذه القطع تعكس الفكر والمعتقدات الروحية للمصريين القدماء، وتُظهر للزوار من هونغ كونغ والصين القارية أن مصر تقدم أكثر بكثير من الأهرامات الشهيرة.