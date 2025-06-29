أعلنت الفنانة المصرية عبير صبري، انفصالها رسمياً عن زوجها المحامي أيمن البياع، بعد زواج استمر 7 سنوات.

وأكدت الفنانة بأن الانفصال تم في أجواء يسودها الاحترام والتفاهم بين الطرفين.

وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، منشوراً جاء فيه: «أعلن انفصالي عن زوجي بعد 7 سنوات من العشرة الطيبة، وتم الانفصال بكل هدوء وتفاهم».

وأضافت: «أتمنى لكل منا التوفيق في حياته القادمة، محبتكم دائما مصدر أمان لي وقوة».

ورفضت عبير الكشف عن أسباب الانفصال، بالرغم من انتشار العديد من الأخبار حول وجود مشكلات بينها وبين زوجها، ووقوع الانفصال بالفعل قبل عدة أسابيع، إلا أنها فضلت تأجيل إعلان الخبر لحين استقرار حالتها النفسية.

عبير صبري من مواليد عام 1971 بالقاهرة، درست في كلية الحقوق بجامعة عين شمس.

عملت في بداية حياتها المهنية مقدمة برامج تلفزيونية، إلى أن التقطها المخرج «علي عبد الخالق» ورشحها للتمثيل في فيلم «الناجون من النار» مع الفنان عمرو عبدالجليل وطارق لطفي، وطُرح الفيلم بالسينما عام 1994، وكان التعاون الثاني لها مع المخرج علي عبدالخالق أيضاً في فيلم «عتبة الستات»، الذي قام ببطولته نبيلة عبيد وفاروق الفيشاوي.

عملت عبير بعدة أفلام أخرى قبل اعتزالها المؤقت، واتجهت وقتها لتقديم البرامج الدينية، ولكن عادت من جديد بعد فترة إلى شاشة السينما عام 2010 من خلال عدة أفلام مثل «أحاسيس» و«نور عيني» و«عصافير النيل».