في حادثة غير مسبوقة، فاجأت المغنية الأمريكية ليان رايمز، نجمة موسيقى الكانتري والبوب، جمهورها خلال حفل أقيم في منتجع كازينو سكاجيت في بو، واشنطن، عندما انسحبت فجأة من المسرح أثناء أدائها أغنيتها الشهيرة «One Way Ticket» بعد سقوط جسر أسنانها الأمامي بشكل مفاجئ.

وتوقفت المغنية الأمريكية الشهيرة البالغة من العمر 42 عاماً عن الغناء واندفعت إلى جانب المسرح لإصلاح الموقف، لكنها عادت بسرعة لاستكمال العرض، مُظهرةً روحاً رياضية وشفافية مع جمهورها، حيث شاركتهم تفاصيل الحادثة مباشرة، ولاحقاً عبر فيديو على إنستغرام.

وتعد ليان رايمز، الحائزة على جائزتي غرامي، واحدة من أبرز نجمات التسعينات بفضل أغانيها الناجحة مثل «How Do I Live» و«Can’t Fight the Moonlight»، لكنها عانت على مدار سنوات من مشكلات أسنان مزمنة، حيث خضعت لـ29 عملية جراحية للأسنان بسبب مضاعفات من علاجات سابقة، بما في ذلك تركيب جسر أسنان أمامي.

وفي عام 2013، رفعت رايمز دعوى قضائية ضد طبيب أسنان سابق بسبب سوء الممارسة الطبية، مدعية أن تركيب قشور الأسنان تسبب لها بألم شديد، والتهاب في اللثة، ونزيف مزمن، وهذه التجارب جعلتها صريحة بشأن تحدياتها الصحية، ما أضاف بعداً إنسانياً لتفاعلها مع الجمهور.

وخلال الحفل في منتجع كازينو سكاجيت، شعرت رايمز بـ«انفجار» في فمها أثناء أداء «One Way Ticket»، وهي الأغنية التي تصدرت قوائم الأغاني في عام 1996، بعد لحظة ذعر، قالت «انتظروا!» وهرعت إلى جانب المسرح لإعادة تثبيت الجسر، ثم عادت لتواصل العرض، محاولةً تثبيت أسنانها بين السطور أثناء الغناء.

وفي الفيديو الذي نشرته على «إنستغرام»، وصفت الحادثة بأنها «الأكثر إثارة» في مسيرتها، مضيفةً أنها اضطرت لمواجهة الإحراج بصراحة مع الجمهور لتجنب مغادرة العرض بالكامل، وأثناء أدائها أغنية «Can’t Fight the Moonlight» واجهت صعوبة إضافية بسبب كثرة الأصوات التي زادت من تحدي الحفاظ على الجسر في مكانه.

ورغم الإحراج، تعاملت رايمز مع الموقف بمرح، وهي التي حذرت الصف الأمامي في الحفل التالي مازحةً: «إذا أمسكتم بها، أرجو إعادتها!»، مضيفة أن أسنانها «ثابتة مؤقتاً» الآن.