احتفل الفنان السعودي الكبير عبدالمجيد عبدالله بزفاف نجله عبدالله على مريم، ابنة إحدى العائلات الكريمة في مملكة البحرين، وسط أجواء مفعمة بالفرح والبهجة، بحضور نخبة من الأهل والأصدقاء وعدد من الشخصيات الفنية والإعلامية.وعبّر عبدالمجيد عن سعادته الغامرة بهذه المناسبة، حيث كتب عبر حسابه على منصة «إكس»: «لحظة من العمر... في يوم زواج ولدي عبدالله من مريم، بنت إحدى الأسر الكريمة في البحرين. الحمد لله على تمام الفرح، وألف شكر لكل من شاركني هالفرحة بكلمة، بدعوة، أو بحضور. الله يسعدهم ويجمع بينهم على خير»وقد انهالت التهاني من جمهور عبدالمجيد ومحبيه في مختلف أنحاء العالم العربي، متمنين للعروسين حياة مليئة بالمحبة والسعادة، وللفنان الكبير دوام الصحة.