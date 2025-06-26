طمأن الفنان الكويتي فهد العليوة، جمهور الفنانة شجون الهاجري إثر الأزمة التي تعرضت لها أخيراً.

ونشر العليوة صورة مع شجون وأرفقها برسائل دعم وجدانية على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قال من خلالها: «شجون بخير.. بنتكم بخير.. بمحبتكم ودعمكم وفزعتكم ودعاكم».

وتابع: «شجون بخير لأن ما عمرها ضرت أحد.. بخير لأنها تعرف تحب بس ما تعرف تكره.. شجون بخير لأنها بشر.. مثلها مثلكم.. ممكن تضعف.. ممكن تخطي.. ممكن تزل.. لكنها تعرف شلون تصير قوية».

وأضاف: «وشلون تصيب.. وشلون تستقيم وترجع أقوى من قبل.. شجون بخير لأن ما يستفزها شي كثر الظلم.. ولا يفرحها شي إلا الخير للكل.. شجون بخير لأن اللي بيدها مو لها.. ولأنها ان شافت أحد.. محتاج لقمة بيدها ما عزتها عليه.. ولأن أعظم أهدافها رضاكم، شجون بخير لأنها صادقة».

«عفوية.. تلقائية.. طفلة كل ما كبرت تصغر.. ببراءتها، بضحكتها وحماسها لشغلها.. شجون بخير بحبها لأبوها وأمها.. ولابتسامة طفل مذهول يتعلم ويكتشف متعة جديدة كل مرة يحضر لها مسرحية».

«شجون بخير لأنها وقت الشدايد عنيدة.. لأنها ما تنكسر.. ولا تنزل راسها لأحد.. شجون بخير لأنكم عديتوها بنيتكم من كان عمرها ست سنين».

وأنهى فهد رسالته فكتب: «ومكملين.. شجون بخير لأن لها مكان بقلوبكم قبل بيوتكم.. ولأن لها وطن في كل وطن.. شجون بخير لأنكم معاها.. قدامها ووراها.. ولأنها تحبكم كثر ما تحبونها.. تطمنوا.. شجون بخير وهذا المهم.. هذا الأهم».