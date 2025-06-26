في تعاون مشترك بين مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) وجمعية السينما، ينظم مهرجان أفلام السعودية برنامج «أفلام النخلة الذهبية» خلال الفترة من 26 إلى 28 يونيو الجاري، محتفيًا بمجموعة من الأفلام التي نالت جوائز النخلة الذهبية في دورات المهرجان السابقة.

ويُقام البرنامج في مركز (إثراء) بالظهران، بوصفه امتدادًا لنهج المهرجان في دعم صنّاع الأفلام بعد تتويجهم، وذلك من خلال إتاحة أعمالهم الفائزة للعرض مجددًا في سياقات ثقافية مختلفة، بما يثري فرص التلقي والتأمل النقدي.

وأكدت مديرة البرامج في المهرجان ندى اللحيدان، بأن البرنامج يندرج ضمن رؤية مهرجان أفلام السعودية لتوسيع فضاءات التلقي والاحتفاء بمخرجاته، بما يتجاوز الدورة السنوية نحو مبادرات عرض تمتد محليًا ودوليًا، مشيرة إلى أن هذا التوجّه أثمر عن تجارب متنوّعة، كان من أبرزها تقديم برنامج «أفلام النخلة الذهبية» في سينما حي بجدة وسينما الجديدة في العلا، فيما امتد الأثر دوليًا عبر التعاون الأخير مع مهرجان «شورت شورتس» السينمائي في طوكيو، حيث عُرضت مجموعة من الأفلام السعودية الفائزة ضمن برنامجه الرسمي.

ويفتتح البرنامج يومه الأول مساء اليوم (الخميس) بعروض تجمع الكوميديا والدراما، تنقسم إلى مجموعتين تعبّران عن تنوع الحس الفكاهي، وتضم المجموعة الأولى أربعة أفلام قصيرة تتضمن «بيضة تمردت»، «المدرسة القديمة»، «قن» لمجتبى الحجي، و«يوم سعيد» وتقدم هذه الأعمال رؤية ساخرة للحياة اليومية تتراوح بين العبث والمفارقة.

وتأخذ المجموعة الثانية، طابعًا دراميًا اجتماعيًا يتجسد في أفلام «لسان»، «وسطي».

ويركّز البرنامج في اليوم الثاني على الأفلام الوثائقية وتُعرض ثلاثة أفلام تنقل نبض الشارع، وتلامس تفاصيل الواقع السعودي من زوايا مختلفة. يبدأ العرض بفيلم «جوي»، يليه فيلم «دينمو السوق» ثم فيلم «أصفر»، ويشهد اليوم الثالث عروضًا روائية درامية تتخللها ندوة ثقافية موسعة، تبدأ بفيلم «أجراس بافلوف» ثم فيلم «ميرا، ميرا، ميرا»، «أغنية البجعة»، «قصة صالح» ويُختتم اليوم بفيلم «هوبال»

وتُعقد في منتصف عروض هذا اليوم ندوة بعنوان «السينما السعودية حتى 2025»، يقدّمها الباحث والناقد الدكتور محمد البشير، وتسلّط الضوء على التحولات البنيوية التي شهدتها الصناعة خلال السنوات الأخيرة.