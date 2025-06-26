أصيب الفنان المصري محمد إمام أثناء تصوير أحد مشاهد الأكشن من فيلمه الجديد «صقر وكناريا»، وتعرّض لالتواء في قدمه خلال تنفيذ حركة «خطيرة» بإحدى المناطق الصحراوية.

ورغم الإصابة، رفض إمام، التوقف عن التصوير، متمسكاً باستكمال مشاهده حفاظاً على جدول العمل.

المشهد الذي وقع فيه الحادث كان ضمن سلسلة من المطاردات الحركية التي يتضمنها الفيلم، والذي يراهن عليه إمام باعتباره «مغامرة سينمائية من نوع خاص».

ويقدّم محمد إمام في «صقر وكناريا»، ثنائياً غير معتاد مع الفنان شيكو، في إطار كوميدي أكشن، ويجسدان شخصيتي صديقين يسلك كل منهما طريقاً مختلفاً، في صراع يجمع بين الكوميديا السوداء والتشويق.

وتدور القصة بين مفارقات الخير والشر، مع تركيبة درامية تعتمد على التناقض بين الشخصيتين، في قالب يمزج بين الجدية والمرح.

الفيلم يُصوّر بين مصر، ولندن، وعدد من العواصم الأوروبية، ويشارك في بطولته كل من ياسمين رئيس، يارا السكري، ورنا رئيس، مع ظهور خاص لاسمين كبيرين كضيوف شرف في أحداث العمل، وسط تكتم من صُنّاع الفيلم.

ويلعب شيكو دور زوج رنا رئيس، فيما تتقاطع شخصية محمد إمام مع خط درامي تقدّمه يارا السكري، ضمن أحداث تحمل مزيجاً من المطاردة والدراما والكوميديا.

الفيلم يأتي بعد آخر ظهور سينمائي لمحمد إمام في «اللعب مع العيال»، بينما يعود شيكو إلى الشاشة الكبيرة بعد تجربته الأخيرة في «ابن الحاج أحمد».