ردت الفنانة السعودية إلهام علي الجدل الذي أُثير بعد تصريح الفنانة ريم عبدالله حول شخصية «وضحى»، مؤكدة أن الموضوع أزعجها، وأنها لا تحب الدخول في نقاشات حول أدوار لم تكن من نصيبها.

ورغم تصاعد الحديث عن تغريدة ريم التي فُهمت وكأنها موجّهة لها، اكتفت إلهام بالتأكيد بأن النجاح رزق، وأن الأفضل هو احترام خيارات الأدوار وتوزيعها.

من جهة أخرى عبّرت إلهام عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل على أعمالها الأخيرة «خريف القلب»، و«شارع الأعشى»، ووصفت هذا العام بالمميز، رغم اعترافها أن الإحساس بالنجاح مخيف ويضعها أمام تحديات أكبر.

وفي حفل «الدانة»، وجّهت رسالة دعم للجيل الجديد من الممثلات اللواتي شاركنها «شارع الأعشى»، مؤكدة أنها ترى فيهن بناتها، وتشجع كل من يحب الفن أن يسعى بإخلاص بعيداً عن اللهث وراء الشهرة.