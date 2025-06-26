أكد الفنان المصري محمد رمضان، رفضه عرضا للقيام ببطولة مسلسل تلفزيوني مقابل أجر كان سيصبح الأعلى في تاريخه.

وقال رمضان مقطع فيديو نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «آخر عرض حصلت عليه من أجل بطولة مسلسل تلفزيوني بلغت قيمته 4 ملايين دولار، أي ما يقترب من 200 مليون جنيه مصري».

وأضاف، تلقيت ذلك العرض قبل أسبوع واحد، ولكنني رفضته لتركيزي حالياً على فيلم «أسد»، انشغالي بالفيلم الذي أقوم ببطولته بعد «أسد».

ونفى رمضان غيابه عن الدراما التلفزيونية في رمضان لعامين بسبب ارتفاع أجره، وقال: «هذا الأمر غير حقيقي، ولن أسمح للأموال بأن تحرم جمهوري مني، والسبب الحقيقي في غيابي يعود إلى تركيزي المنصب على السينما في الآونة الأخيرة».

وأوضح بأن فيلم «الأسد» أخذ منه وقتا طويلا من أجل التحضيرات والتصوير، وحينما يشاهده الجمهور سيعلم كم الجهد المبذول فيه، وأنه عمل يستحق التركيز والتفرغ.