أقامت الفنانة التشكيلية وردة بادحدوح ورشة فنية إنسانية بعنوان «دائرة السلام»، وذلك في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، بحضور مجموعة من أمهات الأطفال المصابين بالسرطان.

ركزت الورشة على فن المندالا كوسيلة فنية للتفريغ النفسي وتحقيق التوازن الداخلي، حيث قدّمت التشكيلية وردة شرحًا مبسطًا حول رمزية الدوائر المتكررة في المندالا، وكيف يمكن لهذا الفن أن يكون مساحة آمنة للتعبير عن المشاعر العميقة وتخفيف التوتر بطريقة جمالية.

وقالت وردة: «هذه الورشة ليست مجرد رسومات، بل هي لغة صامتة تعبّر بها الأم عن حزنها، قوتها، وصبرها. الفن يشفي كما تفعل الكلمات، وربما أكثر».

وعبّرت العديد من الأمهات عن شعورهن بالراحة والامتنان لهذه المبادرة التي منحت لهن لحظات من السعادة وسط ضغوط الحياة اليومية.

تأتي هذه الورشة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسر المرضى، وإبراز أهمية الفن كوسيلة فعّالة للعلاج النفسي غير المباشر.