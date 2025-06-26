كشف الفنان محمد رمضان، الملقب بـ«نمبر وان»، تلقيه عرضًا ماليًا ضخمًا للمشاركة في بطولة عمل درامي تلفزيوني بقيمة 4 ملايين دولار (ما يعادل نحو 200 مليون جنيه مصري).

وأوضح رمضان، في مقطع فيديو نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه رفض هذا العرض الضخم بسبب تركيزه الحالي على المشروعات السينمائية، وبالأخص فيلمه الجديد «أسد». ونفى رمضان الذي يعد واحدا من أبرز نجوم الدراما والسينما في مصر والعالم العربي، والذي اشتهر بأدواره القوية في مسلسلات مثل «نسر الصعيد»، و«جعفر العمدة»، وأفلام مثل «الديزل»، و«آخر ديك في مصر»، الشائعات التي ربطت غيابه عن الدراما التلفزيونية بارتفاع أجره، مؤكدًا أن قراره يعود إلى رغبته في تقديم أعمال سينمائية مميزة خلال الفترة الحالية. وجاء تصريح رمضان في سياق تهنئته للجمهور بالسنة الهجرية الجديدة، حيث أشار إلى أن هذا العرض الدرامي وُجه إليه قبل أسبوع فقط، لكنه فضّل التركيز على السينما لتقديم محتوى فني يعكس طموحاته الفنية. ويُعد هذا التصريح تأكيدًا على مكانة رمضان كواحد من أعلى النجوم أجرًا في المنطقة، حيث سبق أن تصدر قوائم أجور الفنانين في مواسم رمضان السابقة، مثل مسلسله «جعفر العمدة» في 2023، خصوصا خلال السنوات الأخيرة، التي شهدت الدراما الرمضانية منافسة شرسة بين النجوم، مع ارتفاع ملحوظ في أجور الممثلين، حيث تُنفق شركات الإنتاج ملايين الدولارات سنويًا على إنتاج المسلسلات. ويتماشى قرار رمضان مع اتجاه عدد من نجوم الصف الأول في مصر، مثل أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، الذين أعلنوا أيضًا تفضيلهم للأعمال السينمائية في الفترة الحالية بسبب ضخامة الإنتاج أو البحث عن نصوص مميزة. ويستكمل الفنان المصري حاليًّا تصوير فيلم «أسد» الذي يمزج بين الدراما الاجتماعية والرومانسية ومشاهد الأكشن، وهو من تأليف وإخراج محمد دياب، وسيناريو أحمد حافظ، موسيقى هشام نزيه، وإنتاج مشترك بين موسى أبو طالب وشركة Big Time Fun، ويشرف مصمّم المعارك العالمي كالويان فودينيشاروف على تدريب فريق التمثيل، لضمان احترافية مشاهد القتال.