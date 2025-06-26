حررت الإعلامية مها الصغير وسائقها محضرًا رسميًا ضد طليقها الفنان أحمد السقا، اتهماه فيه بالتعدي عليهما بالسب والضرب، في واقعة مثيرة شهدها محيط أحد الكمبوندات الشهيرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب أقوال الشاكيين، إلى لحظة دخول مها الصغير وسائقها كمبوند «سيتي فيو»، حيث فوجئا بسيارة الفنان أحمد السقا تعترض طريقهما، في محاولة لمنعهما من الدخول.

ووفق المحضر قال السائق إنه حاول الابتعاد بالسيارة، إلا أن السقا طاردهما داخل الكمبوند واستوقفهما، قبل أن يترجل من سيارته ويبدأ في توجيه السباب لطليقته مها الصغير، ثم تعدى عليها بدنيًا، حسب ما جاء في أقواله.

وأشار السائق، ويدعى «محمود ص.»، إلى أنه حاول التدخل لفض المشاجرة ومنع السقا من التعدي على طليقته، إلا أن الفنان وجه إليه هو الآخر عدة ضربات، ما دفعه لتحرير محضر بالواقعة.

وتباشر جهات التحقيق فحص البلاغ المقدم وسماع أقوال الطرفين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.