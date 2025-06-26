غادر الفنان ماجد المهندس جدة متجهاً إلى دبي، بعد أن تماثل للشفاء من وعكة صحية ألمّت به خلال الأيام الماضية. وكان المهندس قد أُصيب بإنفلونزا حادة اضطرته للبقاء في جدة قرابة 10 أيام، تلقى خلالها رعاية طبية دقيقة بإشراف ومتابعة مباشرة من الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات سالم الهندي.

وشهدت حالته الصحية اهتماماً واسعاً من زملائه في الوسط الفني، إلى جانب تفاعل جماهيري لافت على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدّر اسمه قوائم البحث والدعاء. وبحسب مصادر «عكاظ»، فإن حالة المهندس الصحية شهدت تحسناً ملحوظاً، وبدأ مرحلة النقاهة تمهيداً لعودته إلى نشاطه الفني.

وتشير التوقعات إلى إمكانية مشاركته قريباً في عدد من حفلات موسم الصيف، بعد الانتهاء من جدولة ارتباطاته الفنية الجديدة.