أكد الفنان اللبناني راغب علامة أنه لم يقدم عملاً غنائياً يناقش موقفاً وقضية مثل أوبريت «الحلم العربي».

وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم له على هامش مهرجان موازين: «لم يكن أوبريتاً نابعاً من موقف أو قضية وإنما كان تجارياً بحتاً»، مشيراً إلى أنه إذا أراد تقديم عمل غنائي يحمل قضية سيكون عملاً إنسانياً يهم العالم أجمع.

ومن المعروف أن مهرجان موازين الدولي أكبر مهرجان غنائي في القارة الأفريقية، وواحد من أهم وأكبر مهرجانات العالم، ويقدم المهرجان هذا العام برنامجاً غير مسبوق، ومن المقرر أن يحيي حفلات المهرجان نخبة من النجوم العرب والعالميين، وأصوات من المغرب، وينتهي في 28 يونيو الجاري. ويجمع المهرجان ملايين المتفرجين الذين سيتوافدون إلى أكثر من ساحة عرض، وعددها ستة مسارح، يغني عليها فنانون من جميع القارات، بحيث يتم تخصيص كل ساحة للون غنائي معين، ما بين الموسيقى العالمية والشرقية.