نفى مصدر قضائي مصري ما تردد عن ضبط مسؤول بالقضاء رفيع المستوى و8 ضباط بواقعة قضية المخدرات المتهم فيها الإعلامية المصرية سارة خليفة.



وقال: لا صحة لما تردد عن إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وما تَبِعها من أخبارٍ بشأن ضبطه وعددٍ من ضباط الشرطة وتقييد حريتهم بزعم صلتهم بالتحقيقات التي تُجريها النيابة العامة بواقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.

وأشار إلى أن عضو النيابة تقدم باستقالته طواعية لظروفٍ خاصة، لا تتصل بمهام عمله، ولا صحة لضبطه أو أي من ضباط الشرطة أو صدور أي قرارٍ يمس حُريتهم.

وذكر أنه جار تتبع كافة الحسابات والمواقع التي نشرت وأعادت نشر تلك الأخبار والتدوينات المُختلقة التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين عليها.

وكانت النيابة المصرية قد كشفت تفاصيل قضية تورط المذيعة سارة خليفة في الاتجار بالمخدرات، وكشفت أن التحريات أسفرت عن تكوين 7 أشخاص تشكيلاً عصابياً لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، مؤكدة أنه تم ضبط 4 منهم، وجرى ملاحقة 3 آخرين.

وأضافت أنه ضُبط بحوزة المتهمين كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.

جاء هذا بعدما ذكرت التحريات من قبل أن المذيعة حاصلة على الشهادة الابتدائية فقط، ولم تستكمل تعليمها، ورغم ذلك عملت في المجال الإعلامي وقدمت عددًا من البرامج التلفزيونية بفضائيات عدة داخل وخارج مصر.

وكشفت المعلومات أن المذيعة كانت تتشارك في تجارة المخدرات مع آخرين، كما كانت تساعد في شراء المخدرات من خارج مصر وإعادة تصنيعها وتخليقها في البلاد، وبيعها بعد ذلك.

وتمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط عدد من المتهمين من شركاء المذيعة وبحوزتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش الاصطناعي بلغت 200 كيلوغرام، كما تم ضبط المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة في خلط وتهيئة المواد المخدرة، وكذلك كمية من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، و5 سيارات من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 420 مليون جنيه.

وضبطت السلطات المذيعة التي كانت خطيبة للاعب كرة دولي شهير لعب لناديي الزمالك والأهلي ومنتخب مصر، في أبريل الماضي داخل شقة في إحدى المناطق الراقية بالقاهرة، بعد وصول معلومات تفيد بتورطها في قضية الاتجار بالمواد المخدرة.