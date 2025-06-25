قررت محكمة مصرية تجديد سجن المنتجة الفنية سارة خليفة وآخرين، في اتهامهم بترويج وتصنيع المواد المخدرة في القاهرة، 45 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، كما تستعد النيابة لاستلام نتائج تحاليل المخدرات للمتهمين لبيان مدى تعاطيهم للمواد المخدرة من عدمه، وهو ما سيحدد مصير المتهمين بالقضية.

واستمعت النيابة لأقوال المنتجة الفنية سارة خليفة، التي أنكرت جميع التهم المنسوبة إليها، ولم تعترف بالأحراز المضبوطة معها في القضية، وأكدت عدم علاقتها بالقضية ولا المتهمين المضبوطين، وأمرت النيابة العامة بإجراء تحاليل المخدرات للمتهمين، لبيان ما إذا كانوا يتعاطون المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة باستدعاء الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط سكن المتهمة لتأكيد تردد مروجي المخدرات على مسكنها، وتواصل النيابة التحقيقات قبل إصدار قرارها ضد المتهمة، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لإعداد تقرير عنها.

وضبطت الجهات الأمنية في القاهرة نحو 200 كيلوجرام من الحشيش الصناعي، إضافة إلى كميات ضخمة من المواد الخام التي تدخل في تركيب المخدر، والأدوات المستخدمة في التصنيع، مثل الخلاطات والمعقمات وعبوات التغليف وكميات من المشغولات الذهبية، ومبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب خمس سيارات فارهة، جميعها من متحصلات النشاط الإجرامي للعصابة، وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية للمضبوطات المخدرة فقط بنحو 420 مليون جنيه مصري.