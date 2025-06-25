كشف صندوق البحر الأحمر التابع لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، قائمة المشاريع السينمائية الفائزة في المنح التمويلية عن أولى جولاته لعام 2025، والمخصصة لدعم المشاريع في مرحلة ما بعد الإنتاج.



وتشمل هذه الدورة 9 مشاريع سينمائية مختارة من المملكة العربية السعودية، إندونيسيا، ماليزيا، فرنسا، تركيا وتونس، ما يعكس ثراء وتنوع الأصوات السينمائية في المنطقة. وتأتي هذه المنح لتسهم في استكمال مراحل ما بعد الإنتاج للمشاريع الفائزة، بما يعزز فرص وصولها إلى منصات العرض الدولية، ويمنح صُنّاعها دفعة قوية نحو تقديم قصص أصيلة تُثري المشهد السينمائي العالمي والإقليمي.



وتضم قائمة المشاريع الفائزة بمنح صندوق البحر الأحمر في جولته الأولى لعام 2025: «سماء بلا أرض» فرنسا، تونس، قطر، «فوكسي: الفرح في أربعة فصول» تايوان، اليابان، هونغ كونغ، فرنسا، السعودية، «الأم بهومي» ماليزيا، «PANGKU (ON YOUR LAP» إندونيسيا، «مدرسة الأشباح» باكستان، «الفائز يعرف من البداية» كازاخستان، «البارونات» بلجيكا، فرنسا، لوكسمبورغ، «الجولة 13» تونس، «VEHA» تركيا.

وأوضح مدير صندوق البحر الأحمر عماد إسكندر، بأن هذه المشاريع التسعة تجسد ثراء السرديات الآسرة من العالم العربي وقارة آسيا، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من مسيرتهم الإبداعية. لقد وسّعنا نطاق عملنا في العام الماضي ليشمل المشاريع الآسيوية، انطلاقًا من إيماننا العميق بالإمكانات الهائلة لصُنّاع الأفلام في تلك القارة. واليوم، نرى ثمار هذا التوجه من خلال هذه المجموعة المميزة من المشاريع ذات الرؤى السينمائية الفريدة.



وقدم صندوق البحر الأحمر التابع لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي حتى اليوم دعمها لأكثر من 280 مشروعًا سينمائيًا، تتضمن أفلامًا مميزة شقت طريقها نحو أبرز المهرجانات ومختلف الجماهير، من بينها فيلم «هوبال» الذي عُرض ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وحقق إقبالًا واسعًا في صالات السينما السعودية، إذ تجاوزت مبيعاته 190 ألف تذكرة. إضافة إلى فيلم «ضي: سيرة أهل الضي»، الفيلم الافتتاحي للدورة ذاتها، الذي واصل رحلته ليُعرض ضمن برنامج مهرجان برلين السينمائي الدولي لعام 2024.